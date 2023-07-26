Арендодатель структуры «Газпрома» в Челябинске продает помещения за 89 млн рублей

В Челябинске выставлены на продажу помещения офисного здания на пересечении улиц Энтузиастов и Сони Кривой, арендатором которых более 15 лет является АО «Газпром газораспределение Челябинск». Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Общая площадь помещений – 1004,5 кв. м, собственник просит за них 89 млн руб.

«Помещение расположено в четырехэтажном нежилом здании, год ввода в эксплуатацию – 2003»,- говорится в объявлении.

Уточняется, что речь идет о цоколе (узлы отопления, электро- и водоснабжения) и помещениях на четырех этажах.