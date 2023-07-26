Концерт и салют в честь Дня республики в Татарстане обойдутся в 28 млн рублей

На проведение концерта и праздничного салюта в честь Дня республики в Татарстане и Дня города в Казани выделили 28 млн руб. Тендер об этом опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком является городская дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. В частности, победитель тендера должен будет празднично оформить город, а также подготовить концерт с участием звезд российской и татарской эстрады. А в конце мероприятия необходимо будет организовать салют длительностью не менее четырех минут.

Праздник будет проводиться на площадке у Чаши, в Казанской ратуше, на территории Старо-Татарской слободы и городского ипподрома. Деньги выделят из бюджета Татарстана

"Ъ-Казань"