На Донбассе погиб мобилизованный из Добрянки

В ходе специальной военной операции России погиб военнослужащий из Пермского края, житель Добрянского округа Сергей Ашмарин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

С июня 2000 года по апрель 2002-го он служил в армии на Сахалине в должности заместителя командира взвода минометов. По окончании службы получил звание младшего сержанта. В сентябре 2022 года Сергей Ашмарин был мобилизован. В зоне СВО был санитарным инструктором 7-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона. Погиб 24 июля.

Прощание с Сергеем Ашмариным состоится 26 июля в 11:30 во Дворце культуры и спорта им. А. Д. Черкасова.