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Спрос на новые китайские авто в Удмуртии за год вырос на 73,8%

В Удмуртии за январь-июнь 2023 года спрос на новые китайские автомобили вырос на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к авто с пробегом китайских производителей увеличился на 5,2% за тот же период. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ

Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ

Средняя цена новых китайских машин в республике составила 2,79 млн руб., с пробегом — 549 тыс. руб. Среди новых машин из Поднебесной самыми востребованными моделями стали Geely Coolray, Haval F7x и Chery Tiggo 4 Pro. Тройка лидеров авто с пробегом — LIFAN Solano, Chery Tiggo (T11) и Geely Emgrand EC7.

«В этом году мы наблюдаем стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей из Поднебесной. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей»,— прокомментировал управляющий директор «Авито» Авто Кирилл Вотяков.

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