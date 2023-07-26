Прокуратура добилась наказания дачницы, написавшей оскорбительное СМС-сообщение

Прокуратура Свердловского района Перми добилась наказания владелицы дачного участка, оскорбившей председателя садоводческого товарищества в СМС-сообщении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Председатель направил одной из собственниц садового участка СМС с просьбой погасить долги перед товариществом, в ответ на которое получил сообщение, содержащее оскорбительные фразы. По этому факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Свердловского судебного района Перми нарушительница штрафована на 3 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.