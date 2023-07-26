ФСБ задержала пьяного свердловчанина, заявившего о минировании подъезда

В Краснотурьинске (Свердловская область) сотрудники ФСБ задержали пьяного мужчину, который заявил экстренным службам о заминированном подъезде одного из жилых домов. Об этом сообщили в telegram-канале Антитеррористической комиссии региона. Инцидент произошел вечером 23 июля.

По данным ведомства, задержанный в деталях описал, где он якобы установил взрывные устройства. В тот же вечер он был задержан. Мужчина впоследствии признался в содеянном и раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Издание «Вечерний Краснотурьинск» сообщало, что о минировании задержанный решил заявить после ссоры с сожительницей. Он якобы рассказал полиции, что установил в подъезде две гранаты, тротиловые шашки, растяжки, а также угрожал «через полчаса» устроить взрыв.

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