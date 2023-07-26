Проект благоустройства территории вдоль Карасунских прудов в Краснодаре завершат к зиме

Закончить проектирование благоустройства территорий вдоль семи Карасунских прудов — от Комсомольского микрорайона до КубГУ — планируют к концу ноября. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в интервью «Деловой газете. Юг», что подрядчик уже приступил к работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«По Карасунским прудам работа идет, в начале этого года определили приоритетные для благоустройства участки. Это территории, которые прилегают непосредственно к водоемам. Карасунские пруды — самый ожидаемый в городе проект, наша уникальная природная территория»,— сказал Евгений Наумов.

По его словам, благоустройство Карасунских прудов станет отправной точкой в развитии водно-зеленого каркаса Краснодара. Его концепцию разрабатывает созданная в июне специальная рабочая группа.

Процесс передачи Карасунских озер в муниципальную собственность длился около 10 лет. В конце 2020 года их каскад получил статус прудов. Это позволило начать их перевод из федеральной в муниципальную собственность. Всю водную гладь удалось поставить на кадастровый учет, почти на всех территориях сформировали земельные участки.

На 54-м очередном заседании гордумы Краснодара депутаты согласовали выделение из бюджета почти 20 млн руб. на проектирование территории. Мэр отметил, что проектирование является только первым этапом благоустройства Карасунских прудов. Водоемы планируют приводить в порядок поэтапно, в едином стиле.

Татьяна Ручкина

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