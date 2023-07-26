Жителю Новокузнецка грозит пожизненное за контрабанду 70 кг наркотиков, перевозимых под видом стройматериалов

В Промышленновский районный суд Кузбасса направлено уголовное дело о контрабанде крупной партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, фигурант дела – 34-летний житель Новокузнецка. Его обвиняют в контрабанде наркотических средств, незаконном производстве, сбыте наркотиков и отмывании средств, приобретенных преступным путем. Максимальной мерой наказания для него может стать пожизненное лишение свободы.

Обвиняемый был задержан ноябре 2022 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД. Основанием стала оперативная информация о контрабанде в Кузбасс из-за рубежа наркотиков под видом строительных материалов. По версии следствия, в марте 2022 года фигурант прибыл в столицу одной из соседних стран, где встретился с двумя участниками группы, которые в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности за данное преступление на территории сопредельного государства, а также с ее организатором. С ними он договорился в определенное время приезжать и покупать партию каменных плит, под внешний вид которых готовились муляжи с наркотическими средствами. Затем он должен был контролировать перевозку наркотиков по территории России, хранить их на складе и размещать в тайниках. Все финансовые расходы, связанные с противоправной деятельностью, обвиняемому оплачивались. За свои действия обвиняемый получил на свой банковский счет более 2,5 млн руб., легализацией этих средства стала оплата электроэнергию и аренды склада.

В августе и ноябре 2022 года он приобрел паллеты с каменными плитами, затем в изготовленные подельниками муляжи поместил гашиш и героин. Наркотики обвиняемый хранил в арендованном складском помещении в Новосибирске, часть запрещенных веществ перевез в Промышленновский муниципальный округ Кузбасса и разместил в оборудованном тайнике. Во время обыска полицейские изъяли 4 кг героина и более 65 кг гашиша.

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Игорь Лавренков, Кемерово