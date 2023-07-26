Продуктовая сеть «Монетка» арендует у «Ленты» распределительный центр в Кондратово

Федеральная сеть «Монетка» намерена открыть распределительный центр в Пермском крае. Как сообщает «В курсе.ру», объект разместится в Кондратово на ул. Водопроводной, 8а. По этому адресу находится логистический центр бывшей сети «Семья», принадлежащий ГК «ЭКС». По сведениям информированного источника, «Монетка» займет складские площади в Кондратово на правах субарендатора, сейчас оформляются необходимые документы. Этот распредцентр ГК «ЭКС» арендовала сеть «Лента», купившая у холдинга бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова регионального ритейлера «Семья».

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Распределительный центр в Кондратово станет шестым подобным объектом «Монетки» в России. Сейчас идет набор сотрудников в распредцентр.

Логистический центр в Кондратово ГК «ЭКС» купила на торгах по банкротству сети «Виват» для нужд своего продуктового ритейлера в 2019 году. Площадь двухэтажного здания логистического центра составляет 10 тыс. кв. м, в его состав входят площади основного склада (7,5 тыс. кв. м) и холодильные камеры (2,5 тыс. кв. м). В 2021 году «ЭКС» продала сеть «Семья» «Ленте». По данным «Ъ-Прикамье», пермский холдинг предлагал «Ленте» приобрести и логистический центр в Кондратово, но получил отказ. Позднее «ЭКС» сдала это складское здание в аренду «Ленте». Сейчас «Лента» собирается закрыть в Прикамье 30 бывших магазинов «Семья», а на их месте откроют «Монетку».

Торговая сеть «Монетка» образована в Екатеринбурге в 2001 году. Деятельность ведется через группу юрлиц: ООО «Элемент-Трейд», ООО «Фокус-Ритейл», ООО «Торговая компания “Атлас”», ООО «Управляющая компания “РМ-Консалт”». Согласно сервису 2ГИС, сейчас в Перми насчитывается 133 торговые точки «Монетки».