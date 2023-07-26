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Из Самары во Владивосток отправился сотый контейнерный поезд

В Самаре отправили сотый контейнерный поезд с грузового терминала Безымянка во Владивосток на станцию Угольная. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Поезд отправлен публичным сервисом. Он перевозит товары народного потребления, стройматериалы и продукцию крупнейших заводов Поволжья. Часть груза отправится на экспорт в Индию и Китай.

Публичный сервис представляет возможность для любого клиента отправить свой груз со скоростью контейнерного поезда, уточнили в пресс-службе магистрали.

Андрей Сазонов

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