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Недоброе утро

В Нижнекамске расследуют взрыв бытового газа в пятиэтажке

Ранним утром в Нижнекамске произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке на проспекте Вахитова. В результате в реанимацию в тяжелом состоянии попал 26-летний хозяин квартиры на первом этаже: его выбросило взрывной волной, когда он закурил на балконе. Пострадал не только этот дом, но и соседние здания, в том числе детский сад, где были выбиты окна. Власти временно поселили жильцов трех подъездов взорвавшегося дома в гостинице, обещают им компенсации и заявляют о планах восстановить разрушенные квартиры. Следователи в связи с ЧП завели уголовное дело.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Вчера после взрыва газа в нижнекамской пятиэтажке СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Согласно сведениям, которыми располагает следствие, инцидент произошел около 05:00, когда 26-летний хозяин квартиры на первом этаже дома №11 на проспекте Вахитова закурил на своем балконе. Взрывной волной его выбросило на улицу. Одномоментно в доме вышибло окна, обрушились стены и повредились бетонные перекрытия в ближайших ко взрыву квартирах. Пострадали окна и в доме напротив, а также в соседнем детском саду, в котором в столь ранний час еще никого не было (несмотря на произошедшее его работу не стали приостанавливать).

За взрывом последовал пожар. Пламя охватило несколько этажей. Прибывшие бойцы МЧС за 21 минуту — к 05:29 справились с открытым горением.

Жители выбегали из квартир: 15 человек эвакуировались самостоятельно, девятерых, включая ребенка, вывели пожарные. В общей сложности в целях безопасности спасатели эвакуировали три подъезда: тот, в котором произошел взрыв, и два соседних — всего 45 квартир.

Вследствие инцидента кроме парня пострадал еще один человек — с ранением головы женщина была доставлена в нижнекамскую центральную районную больницу. После оказания медпомощи и обследования ее отпустили на амбулаторное лечение.

Хозяин же взорвавшейся квартиры находится клинике в реанимации в тяжелом состоянии. По словам врачей, у него травмы и ожоги третьей степени. За его жизнь борются врачи, прибывшие из Казани — из ожогового отделения Республиканской клинической больницы.

По сообщению местных СМИ, речь идет о Рамиле Ибрагимове, который проживал в этой пятиэтажке вместе со своим 53-летним отцом Азатом Ибрагимовым. Последнего в момент взрыва в доме не было. Соседи об Ибрагимове-старшем отзываются не лучшим образом: пьянствует, буянит, в 2007 году был осужден на один год и два месяца за угрозу убийством. Говорят, что прошлой зимой он грозился взорвать газ и по жалобе соседей в его квартире перекрывали газовую трубу.

Следствию предстоит выяснить источник утечки газа. Представители «Горгаза» на созванном в экстренном порядке совещании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, заверили, что планово проверяли газовое оборудование во всем доме чуть более месяца назад — 19 июня. «В ходе осмотра нарушений выявлено не было»,— говорят газовики.

Эвакуированных жителей в дом пускали только под контролем работников экстренных служб — забрать ценные вещи: сейчас территория вокруг взрыва оцеплена. Росгвардия взяла квартиры под охрану. Временно в отселенных подъездах отключены вода, свет и газ.

Эвакуированных жителей разместили в гостинице «Кама»: временное жилье требовалось для 19 человек. Администрация города обещала обеспечить их всем необходимым. Свою помощь предложили и крупные предприятия Нижнекамска.

Предполагается, что пострадавшие получат выплаты из резервного фонда муниципалитета. Суммы компенсаций обещают рассчитать по итогам работы экспертов из Набережных Челнов, которые занимались проектированием здания и должны оценить ущерб.

«По предварительным данным здание подлежит восстановлению»,— заявили в городской администрации. По словам чиновников, уже сейчас «пошагово начали укрепление дома — с подвала здания и до верхних этажей». Также восстановление оконных рам и стекол ведется в соседнем доме №13, близлежащем детском саду. Уточним, что на момент происшествия детей в учреждении еще не было. Сейчас работа в детском саду организована с учетом пострадавших комнат. «Группы уплотнили, но работа продолжается в штатном режиме без перевода детей в соседние учреждения»,— доложил начальник Управления образования НМР Айдар Гарифуллин.

Полина Петрова

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