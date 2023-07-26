Исключительное право на вечность

Чиновники Татарстана изменили правила установки мемориальных досок. Теперь, чтобы увековечить имя выдающегося лица, необходимо ждать три года после его смерти, а не один, как было до этого. Однако «в порядке исключения» гражданам, совершившим «героические подвиги», памятные доски позволено устанавливать сразу после их смерти. В школах Татарстана уже сейчас открывают мемориальные доски погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) бойцам. По мнению экспертов, власти Татарстана решили закрепить эту практику, поскольку есть «посыл о прославлении лиц, которые проявили себя в ходе спецоперации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Кабмин Татарстана внес изменения в положение о порядке установления мемориальных досок в республике. Постановление об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Согласно новой редакции этого документа, теперь мемориальная доска может появиться «не ранее чем через три года со дня смерти лица, имя которого подлежит увековечиванию». Прежде достаточно было подождать один год.

В постановлении правительства поясняется, что такой срок нужен «в целях объективной исторической значимости» достижений лица, имя которого увековечивается. В отношении событий, в память которых устанавливаются мемориальные доски, сохраняется срок в пять лет.

Однако в положении теперь есть исключения. Согласно им, мемориальная доска может быть установлена и раньше оговоренного срока. Речь идет о увековечении памяти Героев Советского Союза и России, полных кавалеров орденов Славы, а также «иных граждан, совершивших героические подвиги, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Татарстан и (или) Российской Федерацией, в том числе отмеченные государственными наградами». Согласно документу, чиновники не будут ждать, когда после смерти этих лиц пройдет три года. Решение о досках в их честь Кабмин будет принимать «в порядке исключения» и «на основе мотивированного обращения инициатора» или Министерства культуры республики. Соответствующее ходатайство должна направить комиссия по мемориальным доскам министерства.

В Минкульте „Ъ“ сообщили, что положение о порядке установления мемориальных досок было изменено по рекомендации межведомственной комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Республике Татарстан. «Данная мера принята в целях объективной оценки заслуг, достижений увековечиваемого лица»,— сказали „Ъ“ в пресс-службе министерства.

По инициативе регионального Минкульта в первом полугодии 2023 года в Татарстане было установлено шесть мемориальных досок, два памятника и одна мемориальная композиция. В том числе были увековечены имена композитора Фуата Мансурова, героя Советского Союза Гани Сафиуллина, композитора Федора Шаляпина, бывшего помощника президента Татарстана и депутата Госдумы Тимура Акулова, героя России Игоря Грудного. Также были установлены надгробный памятник герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Борису Кузнецову (умер в ноябре 2020 года) и мемориальная доска бывшему министру внутренних дел ТАССР, Герою РФ Николаю Демидову (скончался в октябре 2021 года).

По данным Минкульта, в ближайшее время планируется установка мемориальной доски Максиму Горькому — в Камско-Устьинском районе республики, а также партийному и государственному деятелю Анвару Багаутдинову и первому президенту Академии наук Татарстана Мансуру Хасанову — в Казани.

Отметим, что с начала специальной военной операции РФ на Украине устанавливались также доски погибшим в боевых действиях. Государственные СМИ Татарстана, в частности, сообщали, что памятные знаки появились в школах Кукморского, Пестречинского, Мамадышского и Дрожжановского района, где учились бывшие бойцы. Практика увековечивания памяти участников СВО есть и в других регионах России.

В ответе министерства культуры Татарстана на запрос „Ъ“ установка мемориальных досок бойцам СВО не упоминается. В минкульте также не смогли уточнить, есть ли сейчас предложения об открытии памятных досок «в порядке исключения», то есть тем лицам, которые скончались не так давно.

Изменение положения о мемориальных досках «так или иначе связано с проведением СВО», считает казанский политолог Сергей Сергеев. «Я думаю, есть такой настоятельный посыл о прославлении лиц, которые себя проявили в ходе спецоперации»,— полагает он. По его словам, новое положение позволяет чиновникам «делать, как они захотят». «С одной стороны, правила стали более строгими. А с другой стороны всегда можно сделать исключение»,— указывает эксперт. Господин Сергеев добавляет, что теперь чиновники «регламентировали» практику, когда устанавливают мемориальные доски погибшим в зоне СВО.

Кирилл Антонов