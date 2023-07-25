Глава Кубани выразил соболезнования по случаю кончины журналиста Виктора Жилякова

Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования по случаю кончины заслуженного журналиста края Виктора Жилякова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз журналистов Кубани Фото: Союз журналистов Кубани

«40 лет жизни Виктор Егорович посвятил одному из старейших, ведущих информагентств страны, возглавляя корпункт ТАСС в Краснодарском крае, выстраивал грамотную редакционную политику. Кроме того, многое делал для развития союза журналистов Кубани, отстаивал интересы ветеранов отрасли»,— говорится в сообщении.

Виктор Жиляков родился в 1941 году в селе Восточное Амурской области. В 1951 году вместе с семьей переехал в Адлер. Учился на журфаке МГУ. С 1986 по 2015 год руководил корреспондентским пунктом ТАСС на Кубани. В общей сложности в журналистике господин Жиляков проработал 50 лет. В 2001 году открыл собственное издание «ТЭК Кубани». Являлся заслуженным работником культуры России, заслуженным журналистом Кубани и обладателем звания «Легенда российской журналистики».

Анастасия Донскова

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