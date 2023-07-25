Саров упрощают для инвесторов

Городская дума Сарова пролоббировала принятие новых налоговых льгот для трех территорий опережающего развития (ТОР) «Саров», «Володарск» и «Решетиха». В четверг заксобрание рассмотрит законопроект о пониженных ставках для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Учитывая расширение площади ТОР «Саров» в два раза, в том числе за пределами режимной территории закрытого города, местные власти хотят привлечь большое количество резидентов из числа малого бизнеса и ИП с годовым оборотом около 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти закрытого города Сарова хотят открыть ТОР для малого бизнеса

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Власти закрытого города Сарова хотят открыть ТОР для малого бизнеса

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заксобрание Нижегородской области в четверг рассмотрит законодательную инициативу Саровской городской думы о льготных налоговых ставках для резидентов ТОР, работающих на упрощенной системе налогообложения. На территории Нижегородской области действуют три такие льготные налоговые зоны — в Сарове, Володарске и Решетихе. Однако до сих пор работающим на «упрощенке» малым фирмам и предпринимателям льготы не предоставлялись.

Для них на территории ТОР предложено установить налоговую ставку по УСН, во-первых в размере 1% в том случае, если объектом налогообложения являются доходы, и, во-вторых, в размере 5%, если налогом облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

При этом саровские депутаты предложили норму о том, что налогоплательщик по УСН, являющийся резидентом территории опережающего развития, вправе воспользоваться льготой в том случае, если он получил не менее 90% доходов от деятельности, указанной в соглашении о работе в ТОР.

Как пояснил в заксобрании представитель АО «Атом-ТОР», депутат гордумы Сарова Алексей Волгин, они ориентируются на опыт других регионов, применивших эту меру господдержки, — Архангельской, Иркутской, Саратовской и Томской областей, Башкортостана, Хакасии, Чувашии, Чукотского автономного округа и других субъектов.

«Получается, что Нижегородская область в этом смысле проигрывает другим регионам в создании условий для привлечения небольших инвесторов (с годовым оборотом не более 188,5 млн руб. в год). Тем не менее они могут предоставлять интересные проекты, создавать новые налоговые места и платить налоги. Изначально наши ТОР не были созданы для них, но за счет введения этой льготы мы рассчитываем на появление множества новых проектов, в том числе наукоемких. Применение УСН оправдано и на начальной стадии, чтобы в дальнейшем стартапы росли, масштабировались и коммерциализировались», — отметил господин Волгин.

Инициаторы рассчитывают, что предпринимателей на «упрощенке» привлечет довольно небольшой объем минимальных капвложений для резидентов. В ТОР «Володарск» и «Решетиха» он составляет 2,5 млн руб. инвестиций, в ТОР «Саров» — 5 млн. Также было упомянуто недавнее решение правительства РФ об увеличении территории Саровской льготной налоговой зоны вдвое — до 76 га. В том числе новые площадки появились за пределами режимного периметра ЗАТО Саров, рядом со строящимся Национальным центром физики и математики.

По словам губернатора Глеба Никитина, это решение снимет ряд инфраструктурных ограничений для потенциальных инвесторов.

Уже заявлены новые проекты с общей суммой вложений около 1,8 млрд руб. — от производства трубопроводного запорного оборудования для атомных электростанций до пищевых предприятий и медицинского центра.

При обсуждении инициативы саровчан депутат Дмитрий Бедняков поинтересовался, не отпугнет ли инвесторов высокая планка в 90% доходов от определенных в ТОРах видов деятельности. Алексей Волгин пояснил, что идея нацелена именно на развитие наукоемких производств и прочих разрешенных направлений: «Мы не хотим, чтобы к нам в ТОР приходили левые люди, занимающиеся отмыванием денег под вывеской инвестпроектов».

Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов похвалил авторов за «консервативный подход», и депутаты рекомендовали принять законопроект о введении льготных ставок для резидентов на УСН сразу в двух чтениях.

После его принятия предоставление налоговых преференций начнется с 2024 года и будет действовать до 1 июля 2031 года включительно.

Роман Кряжев