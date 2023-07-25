Ритейлер X5 планирует открытие новых магазинов «Чижик» на Кубани

Розничный ритейлер X5 Retail Group планирует открытие новых магазинов сети «Чижик» в Краснодарском крае. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании.

Открытие первых точек сети ожидается до конца лета текущего года. Магазины также появятся в Ростовской области и Ставропольском крае. В общей сложности сеть будет насчитывать от 100 до 350 торговых точек.

X5 Retail Group управляет розничными магазинами сетей «Пятерочка» и «Перекресток». По итогам 2022 года выручка холдинга составила 2,6 трлн руб., что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram