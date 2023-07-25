Начался прием заявлений на участие в электронном голосовании на выборах в Прикамье

Вчера, 24 июня на портале «Госуслуги» начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах в Пермском крае. Как сообщается в telegram-канале избирательной комиссии Прикамья, избиратели смогут проголосовать дистанционно на довыборах депутата заксобрания Пермского края по округу №17, довыборах в Пермскую думу по округу № 5, а также выборах в думы Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского и Чусовского городских округов. Прием заявлений продлится до 5 сентября. Голосование на выборах запланировано с 8 по 10 сентября.