На севшем на мель у Земли Франца-Иосифа «Михаиле Сомове» оказались пермяки

В акватории архипелага Земля Франца-Иосифа село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», сообщило ТАСС. На борту находится 91 человек (из них 34 человека экипажа). Помимо экипажа на борту судна находятся учёные и студенты — представители нескольких вузов и НИИ из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

Угрозы затопления нет, разлива топлива нет, сообщило ГУ МЧС по Архангельской области.

Судно село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека, уточняет «Ъ». Оно вышло из Архангельская 4 июля. «Михаил Сомов» должен доставить около 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Часть грузов развезена.