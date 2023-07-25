Суд не нашел особо важных доводов

Ленинский райсуд Уфы отказал бывшему следователю по особо важным делам отдела Главного следственного управления МВД по Башкирии с семилетним стажем Азамату Байбулатову в восстановлении в должности. В апреле текущего года он был уволен со службы за совершение дисциплинарных проступков, в частности, фальсификацию подписей на постановлениях о продлении сроков предварительного расследования. Сам господин Байбулатов считает, что его увольнение связано с ведением уголовного дела в отношении одного из лидеров организованной преступной группы. Однако суд посчитал его доводы необоснованными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МВД по Башкирии доказало в суде законность увольнения своего бывшего сотрудника

Фото: Ришат Маргулис, Коммерсантъ МВД по Башкирии доказало в суде законность увольнения своего бывшего сотрудника

Фото: Ришат Маргулис, Коммерсантъ

Бывший следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере и преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по Башкирии Азамат Байбулатов не смог восстановиться в должности. Ленинский райсуд Уфы, куда он обратился с иском, отказал в удовлетворении требований о признании незаконными результатов служебной проверки и приказа республиканского МВД о наложении дисциплинарного взыскания и увольнении. Кроме того, Азамат Байбулатов просил взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Как следует из решения суда, с сентября 2005 года по апрель текущего года господин Байбулатов проходил службу в МВД. В 2016 году был назначен на должность следователя по особо важным делам. В апреле текущего года он был уволен за грубые нарушения требований предварительного следствия, служебной дисциплины, ненадлежащее исполнение должностного регламента. Уточняется, что господин Байбулатов сфальсифицировал постановления о возбуждении ходатайств о продлении сроков предварительного следствия, не заполнил протоколы об ознакомлении обвиняемых с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов. В проведении служебной проверки участвовали сотрудники центрального аппарата МВД России.

Азамат Байбулатов посчитал свое увольнение незаконным. В приказе было указано, что следователь написал сопроводительное письмо о направлении уголовного дела в прокуратуру Башкирии и, имитируя факт получения дела, расписался от имени представителя прокуратуры. Истец возразил, что эти сведения не соответствует действительности и являются ложными. По его словам, увольнение могло быть связано с расследованием уголовного дела в отношении лидера некой организованной преступной группы (по данным «Ъ-Уфа», связанного с незаконной продажей спиртосодержащей продукции) и сотрудники полиции, инициировавшие служебную проверку, предприняли «все меры к ограничению допуска к правосудию и осуждению виновного». Часть уголовного дела, которое было у него изъято, могло быть уничтожено, заявил Азамат Байбулатов в суде.

Кроме того, в приказе об увольнении не указаны обстоятельства совершения дисциплинарного проступка и период времени, в течение которого было допущено нарушение, отметил истец. «Даже если признать, что описанные нарушения имели место быть, то описанные нарушения влекут уголовную ответственность, а не увольнение»,— заключил он.

Отказывая в иске, суд отметил, что бывший следователь не обратился к руководству с постановлениями о продлении сроков предварительного следствия по уголовному делу, вводил в заблуждение представителей прокуратуры о продлении сроков расследования, фальсифицируя подписи руководства на постановлениях. Это, в частности, подтвердило исследование экспертно-криминалистического центра отдела криминалистических экспертиз МВД. Доводы Азамата Байбулатова, что его увольнение связано с расследованным им уголовным делом, ничем не подтверждены и являются его предположениями, указал суд.

«Указанный факт был выявлен в ходе проверки сотрудниками МВД России. Проведена комиссионная служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении сотрудника в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Материалы проверки переданы в территориальное подразделение СК России для принятия процессуального решения. Уголовное дело о незаконном обороте спиртосодержащей продукции в настоящее время находится в МВД по республике»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе республиканского министерства.

Адвокат Айдар Хызыров считает маловероятной отмену решения в апелляции. «Суд дал правовую оценку доводам истца. Например, доводы о недоказанности факта фальсификации постановлений о продлении сроков предварительного следствия опровергнуты экспертным исследованием и другими документами. Юридически значимым обстоятельством является установление факта совершения сотрудником действий, подрывающих деловую репутацию и авторитет органов внутренних дел»,— полагает эксперт.

Влада Шипилова