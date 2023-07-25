В Нижний Тагил поставили еще один новый трамвай

В Нижний Тагил (Свердловская область) прибыл девятый новый трамвай, сообщил в своем Telegram-канале мэр Владислав Пинаев. Ожидается, что в город поставят еще три новых трамвая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

По словам Владислава Пинаева, правительство региона выделило 832 млн руб. на частичное обновление парка электротранспорта Нижнего Тагила. Партия новых трамваев закуплена городом согласно федеральному проекту «Чистый воздух».

«Рассчитываем, что ко Дню города уже все 12 вагонов будут задействованы на городских маршрутах»,— передает «Облгазета» слова директора НТ МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова. По его словам, 28 июля «Уралтрансмаш» должен завершить поставку всей партии новых трамваев.

Напомним, о частичном обновлении трамваев Нижнего Тагила стало известно в 2022 году. В прошлом году на эти цели было направлено 520 млн руб., в этом году планируется направить 312 млн руб. Согласно федеральному проекту «Чистый воздух», валовые выбросы в атмосферу в Нижнем Тагиле к 2024 году должны снизиться на 20%.

Полина Хабарова

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