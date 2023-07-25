Собянин анонсировал запуск МЦД-3 в ближайшие недели

Московские власти утвердили тарифы проезда по третьей линии Московских центральных диаметров — МЦД-3, или Ленинградско-Казанскому диаметру. Они будут аналогичны тарифам на других диаметрах. Мэр Сергей Собянин сообщил в Telegram, что линия будет запущена в ближайшие недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сергея Собянина Фото: Пресс-служба Сергея Собянина

Какие тарифы будут действовать на МЦД-3:

«Центральная» тарифная зона (станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы) — 50 руб. по билету «Кошелек» карты «Тройка»;

тарифная зона «Пригород» (станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец) — 65 руб.;

«Дальняя» тарифная зона (станции от Клина до Алабушево и от 88 км до Совхоза) — 65 руб. плюс 30 руб. за каждую зону за пределами зоны «Пригород».

В течение 90 минут будет бесплатным переход из каждой зоны на станции метро, МЦК и с одного диаметра на другой.

Сергей Собянин считает, что тарифы для МЦД-3 гораздо выгоднее существующих сегодня железнодорожных билетов. По его словам, в некоторых случаях стоимость поездок сократится почти в четыре раза. Так, пассажир из Зеленограда может сэкономить до 67 тыс. руб. в год.

Леонид Уварчев