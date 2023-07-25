В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого бюджету муниципалитета причинен ущерб свыше 1,7 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

После проведения надзорным ведомством проверки выяснилось, что в 2021 году злоумышленники обманули работников администрации Оренбургского района и Росреестра с целью уклонения от оплаты арендных платежей за предоставленные земельные участки. Они совершили фиктивные действия с целью придания им вида законных, которые позволили им получить по льготной стоимости два земельных участка. Ущерб муниципальному образованию составил свыше 1,7 млн руб.

Уголовное дело возбуждено СК РФ. Ход его расследования контролируется прокуратурой региона.