Воронежский футбольный клуб «Факел» заключил контракт с хорватским крайним защитником Антонио Яколишем

Воронежский футбольный клуб «Факел», единственный в Черноземье играющий в РПЛ, заключил контракт с хорватским крайним защитником 31-летним Антонио Яколишем. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Антонио Яколиш выступал за хорватские «Шибеник», «Хайдук», «Задар», днепропетровский «Днепр», «Кривой Рог», бельгийский «Мускрон», румынский «ЧФР Клуж» и ФКСБ, кипрские «Аполлон» и «АПОЭЛ», греческий «Панетоликос». Минувший сезон защитник провел в румынском клубе «Арджеш», он принял участие в 36 матчах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Вызывался в юношеские и молодежную сборные Хорватии. «Клуб начинает процедуру получения рабочей визы футболиста»,— уточнили в «Факеле».

Ранее гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе сообщал, что команда будет формироваться и после начала чемпионата, «благо трансферное окно будет открыто достаточно долго». Ранее клуб покинул полузащитник Роман Акбашев (перешел в «Ростов») и вратарь Алексей Городовой (подписал контракт с московской «Родиной» из Первой лиги).

Еще пять игроков находились в аренде и вернулись в свои клубы: основной вратарь Илья Свинов («Спартак»), защитник Сергей Морозов («Локомотив»), хавбеки Мохамед Брахими и Реда Рабеи (оба — болгарский «Ботев»).

Был продлен контракт с защитниками Кириллом Сусловым, Сергеем Божиным, Русланом Магалем и Сергеем Брызгаловым, а также с нападающим Евгением Марковым. Кроме того, «Факел» выкупил у «Краснодара» центрального полузащитника Вячеслава Якимова, а аренду защитника Игоря Калинина у «Ростова» продлил. Клуб также подписал экс-голкипера подмосковных «Химок» Виталия Гудиева и их же нападающего Александра Долгова, а также 36-летнего вратаря казанского «Рубина» Александра Беленова и защитника Федора Кудряшова, экс-игрока сборной России. «Факел» совершил бесплатный трансфер полузащитника Абдулы Багамаева, который выступал за молодежную команду столичного «Локомотива». Полузащитником «Факела» стал молдавский футболист Никита Моцпан.

Защитник «Факела» Михаил Смирнов завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба.

О том, как изменились состав и стоимость воронежского «Факела»,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова