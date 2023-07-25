Бывший орловский омбудсмен Александр Лабейкин возглавил городскую общественную палату

Александр Лабейкин избран председателем общественной палаты Орла, сообщила мэрия города. Такое решение на предварительном заседании поддержали все 14 членов палаты. Ранее господин Лабейкин два срока подряд занимал пост уполномоченного по правам человека Орловской области.

Вступив в новую должность, он заявил, что его первым решением будет распределение членов палаты по направлениям и внедрение их в работу городского cовета народных депутатов и администрации Орла в качестве экспертов. Кроме того, необходимо заключить соглашения с рядом структур, «которые можно было бы подключать к решению проблем людей», добавил председатель.

Мэр Орла Юрий Парахин постановил создать городскую общественную палату в апреле 2023 года. Этим решением он упразднил общественный совет города.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте