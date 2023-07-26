Земля — рыбоводам

Апелляционный суд оставил в силе решение кубанского арбитража о признании незаконным отказа департамента имущественных отношений Краснодарского края в заключении нового договора об аренде с ООО «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"». Рыболовы арендуют 729 га в поселке Первомайском с 2003 года. Однако в 2022 году кубанские власти посчитали договор недействительным, так как в период его заключения не провели публичную процедуру предоставления территорий в аренду, и подали в суд для расторжения договора об аренде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление Арбитражного суда Краснодарского края о признании незаконным решения департамента имущественных отношений Краснодарского края об отказе в заключении нового договора об аренде с ООО «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"». Площадь спорной территории составляет 7,2 млн кв. м (729 га), она расположена в поселке Первомайском Курганинского района.

В 2022 году краевой департамент отказался заключить новый договор об аренде с рыболовецким колхозом. ООО «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края и в апреле 2023 года выиграло дело — суд обязал департамент направить колхозу проект договора об аренде сроком на 49 лет.

Департамент обжаловал решение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что ввиду несоблюдения норм законодательства, действовавших на момент заключения, договор и все последующие соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора по договору являются ничтожными. Тем не менее суд решил, что в соответствии с законодательством, действовавшим на момент заключения договора, колхоз не относился к категории землепроизводителей, участки которым предоставлялись без торгов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"» зарегистрировано в 2015 году в поселке Красном Курганинского района. Основной вид деятельности — рыбоводство. Учредителями предприятия являются Екатерина Рогозянова и Николай Германов. Выручка компании за 2022 год составила 58,6 млн руб., прибыль — 3,2 млн руб.

Из материалов дела следует, что общество получило спорную территорию в 2015 году по договору о переуступке прав от главы крестьянского (фермерского) хозяйства Е. Н. Германовой, которая до этого получила участок в 2013 году по такому же договору от сельскохозяйственного производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"». Департамент сослался на недействительность договора и сделок по передаче прав арендатора, так как они были заключены без публичной процедуры предоставления в аренду земель сельскохозяйственного назначения, то есть «без предварительной публикации о земельном участке и выявления в 2003 году иных потенциальных претендентов на аренду данных земельных участков».

Суд апелляционной инстанции решил, что отказ департамента не соответствует Земельному кодексу России и нарушает права и законные интересы заявителя.

«На протяжении всего периода времени, с 2003 по 2022 год, то есть на протяжении девятнадцати лет, органами государственной власти Краснодарского края не предпринимались какие бы то ни было действия, направленные на прекращение договора об аренде либо его оспаривание»,— говорится в судебном постановлении. Апелляционная инстанция не нашла оснований для переоценки выводов суда первой инстанции.

Тат Гаспарян, Краснодар