Прибыль НМТП за год снизилась на 12%

Прибыль Новороссийского морского торгового порта в I полугодии 2023 года снизилась на 12,6% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 17,5 млрд руб. Об этом сообщает «ПортНьюс» со ссылкой на отчетность предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба НМТП Фото: пресс-служба НМТП

При этом выручка организации увеличилась на 11% (до 14,9 млрд руб.) в сравнении с январем—июнем 2022 года.

«Долгосрочные обязательства НМТП на 30 июня 2023 года сократились до 11,2 млрд руб. против 11,9 млрд руб. на начало года. Краткосрочные обязательства выросли с 9,6 млрд руб. до 18,6 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

В прошлом году по итогам 2021 года компания выплатила акционерам 10,4 млрд руб. дивидендов. Размер выплат на одну акцию составил 0,54 руб.

Анастасия Донскова

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