Белгородского экс-чиновника заподозрили в мошенничестве с разрешениями на уличную торговлю

Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники белгородского управления ФСБ России совместно с коллегами из УЭБ и ПК регионального УМВД пресекли противоправную деятельность бывшего начальника одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации Белгорода. На основании материалов оперативно-розыскной деятельности управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).
По версии следствия, чиновник, используя служебное положение, обманным путем организовал схему хищения денежных средств у региональных предпринимателей за выдачу разрешений на уличную торговлю. По подсчетам правоохранительных органов, бизнесменам был причинен крупный имущественный ущерб.
По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем чиновнике Сергее Пирожкове.
Этим летом правоохранительные органы вскрыли и другие факты коррупции в органах власти Белгородской области. На прошлой неделе по материалам регионального ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) против бывшего вице-губернатора Константина Полежаева. По версии следствия, за покровительство строительной фирме он получил от ее представителя две иномарки стоимостью 17 млн руб. Господин Полежаев признал вину, его отправили под домашний арест.