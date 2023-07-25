Белгородского экс-чиновника заподозрили в мошенничестве с разрешениями на уличную торговлю

Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники белгородского управления ФСБ России совместно с коллегами из УЭБ и ПК регионального УМВД пресекли противоправную деятельность бывшего начальника одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации Белгорода. На основании материалов оперативно-розыскной деятельности управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, чиновник, используя служебное положение, обманным путем организовал схему хищения денежных средств у региональных предпринимателей за выдачу разрешений на уличную торговлю. По подсчетам правоохранительных органов, бизнесменам был причинен крупный имущественный ущерб.

По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем чиновнике Сергее Пирожкове.

Этим летом правоохранительные органы вскрыли и другие факты коррупции в органах власти Белгородской области. На прошлой неделе по материалам регионального ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) против бывшего вице-губернатора Константина Полежаева. По версии следствия, за покровительство строительной фирме он получил от ее представителя две иномарки стоимостью 17 млн руб. Господин Полежаев признал вину, его отправили под домашний арест.

Сергей Толмачев

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