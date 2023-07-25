Запуск первого ресторана в Перми обошелся сети «Перчини» в 53 млн рублей

Инвестиции в запуск итальянского семейного ресторана «Перчини» в пермском БЦ «Попов» (ул. Ленина, 68) составили около 53 млн руб. Об этом сообщила бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова во время пресс-мероприятия, посвященного открытию заведения, которое запланировано на 26 июля. По словам госпожи Носовой, затраты соответствуют бизнес-модели компании — в среднем расходы на открытие одного ресторана «Перчини» составляют от 45 до 55 млн руб., в зависимости от размера и состояния помещения.

Елена Носова отметила, что пермское заведение будет развиваться не по франшизе, как сообщалось ранее, а под управлением головной компании сети «Ресторатор Франчайзинг Групп». В планах компании — открыть в Перми еще один ресторан «Перчини». Его предполагаемое месторасположение и ориентировочные сроки запуска бренд-директор сети не уточнила.

«Перчини» — крупнейшая сеть итальянских ресторанов в России. Первое заведение сети открылось в Новосибирске в 2007 году. Сейчас под этим брендом в стране работает 29 заведений в 18 крупных городах. В основе меню ресторанов — паста и пицца. О заходе «Перчини» в Пермь стало известно в мае этого года.