«Пари НН» просит комиссию РФС оценить судейство в матче против «Зенита»

Футбольный клуб «Пари НН» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть четыре эпизода матча, который прошел 22 июля. Соперником нижегородской команды в этом матче был «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по обращению "Пари НН". Моменты с неудалением игрока "Зенита" на третьей минуте матча, неудалением игрока "Зенита" на 33 минуте, неназначением пенальти в ворота "Зенита" на 44 минуте, удалением футболиста "Пари НН" на 48 минуте»,— сообщила служба коммуникаций РФС (цитата по ТАСС).

Как писал «Ъ», матч между «Пари НН» и «Зенитом» прошел в Нижнем Новгороде. Оба гола в ворота нижегородской команды забил Касео Матьерра. В матче красную карточку после нарушения против полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева получил игрок «Пари НН» Виктор Александров.

Андрей Репин