В первом полугодии количество отправленных пассажиров с вокзалов СКЖД выросло на 26%

С января по июнь 2023 года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги было отправлено 18,4 млн пассажиров, что на 26% или 3,7 млн человек больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Самое большое количество отправлений зафиксировано на вокзале Адлер (2,8 млн человек), Ростов-Главный (2 млн 26 тыс. человек), Краснодар-1 (2 млн 9 тыс. человек).

С вокзала Сочи отбыло 1,9 млн человек, Анапы — 984 тыс., Кисловодска — 638 тыс., Пятигорска — 633 тыс., Ессентуков — 626 тыс., Лазаревской — 624 тыс., Туапсе — 613 тыс., Новороссийска — 605 тыс., Минеральные Воды — 441 тыс., Олимпийский парк — 340 тыс.

Анастасия Назарова