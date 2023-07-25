На компенсацию затрат по борьбе с саранчой аграриям Калмыкии направят 10 млн рублей

Власти Калмыкии выделили аграриям региона средства в размере 10 млн руб. для компенсации части затрат на борьбу с вредителями, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Отмечается, что сельхозтоваропроизводители продолжают борьбу с насекомыми: сегодня уже обработано 17,2 тыс. га полей. Обследовано около 1,1 млн. га.

«Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия на постоянной основе осуществляется координация работы всех заинтересованных лиц по борьбе с саранчовыми вредителями»,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Анастасия Назарова