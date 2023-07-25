Китай наращивает предложение

В Ижевске за год значительно выросли продажи новых смартфонов и увеличился спрос на б/у устройства, говорят аналитики «Авито». Самыми популярными моделями стали Apple, Xiaomi и Samsung. В региональном «МегаФоне» рассказали, что интересом также пользуются бренды Realme, Techno Mobile, Honor и Huawei. Эксперты отмечают, что на рынке усиливается присутствие китайских марок, поскольку их проще доставлять. Но и бренды других стран нашли каналы параллельного импорта, однако из-за таможенных процедур они стабильно дорожают. Ожидается, что китайские бренды продолжат заполнять рынок, а официальная розница будет дорожать, из-за чего покупатели чаще будут пользоваться услугами частных байеров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В столице Удмуртии по итогам второго квартала 2023 года продажи смартфонов выросли на 12% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Такие данные приводит «Авито». Новых смартфонов было куплено на 84% больше, б/у — на 6%. Самым популярным брендом традиционно стал Apple — на него пришлось 56% от всех приобретенных на «Авито» в Ижевске новых устройств. По сравнению со вторым кварталом 2022 года продажи новых iPhone выросли в 2,1 раза, а продажи б/у — на 23%. Средняя стоимость нового iPhone составила 59 тыс руб., б/у — 22,2 тыс. руб. Доля Xiaomi в продажах составила 15%, и по сравнению со вторым кварталом 2022 года спрос на них практически не изменился. В среднем новые и б/у Xiaomi стоят 18,4 и 7 тыс. руб. соответственно. Также в тройке лидеров Samsung с долей в 13%. За год интерес к гаджетам этого бренда вырос в 2,4 раза. Средняя цена нового смартфона составила 33,2 тыс. руб., подержанного — 10,4 тыс. руб. При этом продажи б/у смартфонов Samsung за год снизились на 16%.

Рынок смартфонов в России находится на этапе трансформации, говорят в «Авито». В прошлом году из-за дефицита товаров некоторых ушедших брендов и выросших цен в привычных розничных магазинах покупатели начали чаще искать гаджеты на «Авито». «Также на площадку пришли новые продавцы. Это привело к росту ассортимента на площадке — за год число предложений в категории смартфонов выросло на 20%. Особенно усилили свое присутствие китайские бренды»,— прокомментировал руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.

В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota в Удмуртии продажи смартфонов во втором квартале 2023 года увеличились на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе сети. Наибольшей популярностью пользовались бренды Realme (34%), Tecno Mobile (24%), Xiaomi (17%), Honor (11%), Huawei (7%). «Спрос на бюджетные модели телефонов до 10 тыс. руб. у жителей Удмуртии увеличился в 2,7 раза. Доля проданных смартфонов в этой ценовой категории выросла с 34% до 55%. Также во втором квартале этого года покупатели активно приобретали телефоны стоимостью от 10 до 20 тыс. руб. (42%). Цены на смартфоны зависят от множества внешних факторов, в том числе от курса доллара, но мы всегда стремимся дать покупателям самые выгодные предложения на рынке. У нас есть запас товара на складах, дефицита электронной техники мы не испытываем»,— прокомментировали в пресс-службе «МегаФона».

Прошлый год отметился дефицитом товаров — одни бренды ушли, на другие взлетели цены из-за усложнившихся цепочек поставок, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Розница отреагировала скачком цен, к чему покупатели оказались не готовы и стали чаще искать гаджеты на классифайдах. «Спрос рождает предложение — и на цифровые доски объявлений пришли новые продавцы. Отсюда и тот рост ассортимента, который мы видим. Особенно усилили свое присутствие китайские бренды: предложение новых смартфонов Xiaomi и realme заметно выросли. Собственно, именно с китайской техникой сейчас дела обстоят лучше всего: ее больше, ее проще доставлять, а потому и цены держатся в рамках»,— прокомментировал эксперт.

Дилеры брендов других стран наладили каналы параллельного импорта, главным образом через Казахстан, отмечает господин Деев. Это обеспечило стабильные поставки, однако постоянно сказывается на цене. Идущая через Казахстан техника стабильно дорожает из-за таможенных процедур, не стали исключением и смартфоны. «Полагаю, до конца года не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений в этой сфере: китайцы продолжат экспансию на рынок, официальная розница будет и дальше дорожать, а покупатели все чаще будут прибегать к услугам частных байеров и доскам объявлений»,— заключил Артем Деев.

Татьяна Колегова

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