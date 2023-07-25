Окская судоверфь спустила на воду буксир для Морской спасательной службы

АО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область) спустила на воду буксир-спасатель «Узон» проекта NЕ025 «Узон», предназначенный для Морской спасательной службы. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Морспасслужба впервые исполняет функции госзаказчика судов, для нее Окская судоверфь строит пять буксиров спасателей. Два из них будут приписаны к порту Мурманска, два отправятся в Петропавловск-Камчасткий. Еще одно судно получит приписку к порту Архангельск.

Буксиры проекта NE025 предназначены для буксировки несамоходных судов, перевозки грузов, обеспечения работы дноуглубительного флота и гидротехнических работ, а также оказания помощи в тушении пожаров.

Владимир Зубарев