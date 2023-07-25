Региональный вице-премьер призвал глав муниципалитетов агитировать жителей посетить выставку «Оружие победы»

Вице-премьер Пермского края, региональный министр промышленности Алексей Чибисов посетовал на немногочисленность жителей муниципалитетов, посетивших пермскую выставку «Оружие победы». По словам господина Чибисова, выставку посетили более 20 тысяч человек, но большая часть из них — пермяки. Из других муниципалитетов Прикамья на выставку приехали — 148 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«Несмотря на то, что информация о выставке была доведена еще в июне, к сожалению, организованных групп немного», - отметил вице-премьер на заседании совета глав муниципалитетов. Алексей Чибисов поручил руководителям территорий активнее информировать жителей муниципалитетов о возможности бесплатно посетить «Оружие победы».

Выставка «Оружие победы» открылась на Заводе Шпагина 10 июня. Экспозиция посвящена предприятиям оборонно-промышленного комплекса Прикамья и их продукции.