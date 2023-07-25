Моор предложил разработать снегоболотоход для тушения лесных пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил конструкторам из Тобольского района разработать совместно с лесниками версию снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Идею глава региона озвучил во время посещения производства снегоболотоходов в деревне Овсянникова, которым занимается компания предпринимателя Максима Мезенина. В месяц организация выпускает девять снегоболотоходов «Хищник».

Машина пользуется спросом у нефтяников. Так, большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края. Помимо этого, заказы есть от МЧС и «Почты России».

«Сейчас в цеху в Овсянникова собирают экземпляры для «Почты России». Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика. Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке. На предприятии трудятся около 100 человек. У всех приличная зарплата»,— отметил губернатор Александр Моор.

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