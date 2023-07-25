В пяти городах Челябинской области объявлен режим НМУ

В Челябинске, Сатке, Коркино и Златоусте объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени на срок до 14 часов 27 июля. В Магнитогорске режим вводится до 19 часов 26 июля, сообщают в министерстве экологии региона.

В ведомстве отмечают, что в связи с усилением ветра и установившейся жаркой погодой в Челябинской области существует опасность лесных пожаров. Как следствие, возможно образование дымки и появление запаха гари.

«Промышленные предприятия Челябинской области готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов»,— дополняют в минэкологии региона.

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