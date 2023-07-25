Прокуратура в Татарстане начала проверку после столкновения тепловоза с машиной

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения тепловоза и легковой машины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Авария произошла сегодня утром на ж/д переезде недалеко от платформы «13 км» на перегоне станций Аккуль – Ялан Куйбышевской железной дороги. В результате водитель машины был травмирован. От госпитализации он при этом отказался.

Подвижной состав с рельсов не сошел, а машина получила серьезные повреждения. В ведомстве считают, что виновником ДТП является водитель легковой машины, он заснул за рулем и проехал на красный свет.

Ведомство проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"