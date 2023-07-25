В Ростове-на-Дону суд продлил срок ареста 18 бойцам батальона «Айдар» до 13 ноября

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня, 25 июля, продлил срок ареста 18 бойцам украинского формирования «Айдар» ( (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) до 13 ноября текущего года, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Следующее судебное заседание по делу пройдет 15 августа.

Перед судом предстанут Вячеслав Байдюк, Игорь Гайоха, Виталий Грузинов, Вячеслав Ермолинский, Семен Забайрачный, Сергей Калинченко, Виталий Крохалев, Владимир Макаренко, Марина Мищенко, Роман Недоступа, Сергей Никитюк, Лилия Прутян, Евгений Пятигорец, Тарас Радченко, Александр Таранец, Дмитрий Федченко, Николай Чуприна, Андрей Шолик.

Всем им предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также в совершении действий, направленных на насильственный захват власти в Донецкой народной республике (ст. 278 УК РФ). Еще 11 фигурантам предъявлено обвинение в прохождении обучения для ведения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Из материалов дела следует, что обвиняемые являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар».

О том, как еще один бывший участник подразделения «Айдар» был приговорен к длительном лишению свободы,— в материале «Ъ» «Три месяца в батальоне хватило на 16 лет колонии».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону