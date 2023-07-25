В Нижнем Тагиле началась подготовка к строительству нового храма

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началась подготовка к строительству православного храма во имя святого Тихона, патриарха всероссийского. Об этом сообщил портал TagilCity.

Как сообщило издание, сейчас началось возведение подсобного помещения для рабочих. «О точных сроках появления нового храма возле Кургана Памяти говорить пока рано»,— передает портал слова священнослужитель отца Иоанна. По его словам, еще не собраны средства для финансирования строительства.

Напомним, ранее проект по строительству православного храма получил положительное заключение экспертизы. Храм будет построен на улице Володарского.

Полина Хабарова

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