Жительница Еткульского района похитила 1,3 млн рублей через маркетплейс

Против жительницы Еткульского района возбудили уголовное дело о мошенничество за хищение почти 1,3 млн руб. через маркетплейс. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские установили, что 43-летняя жительница Еткульского района несколько раз заказывала товары на сумму более 300 тыс. руб. через собственный пункт выдачи известного маркетплейса. Перед самим получением посылки она от нее отказывалась, и ей возвращали деньги. При этом товар ей поступал. Она вскрывала коробки, забирала присланные вещи и отправляла пустые коробки назад. Таким образом она похитила у продавцов почти 1,3 млн руб.

«В ходе проведения оперативно-технических мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Еткульскому району определили IP-адреса злоумышленницы. Также оперативники установили ключи доступа к аккаунту, которые использовались для совершения преступлений»,— поясняют в ГУ МВД по региону.

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