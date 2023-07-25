За организацию финансовой пирамиды и мошенничество в особо крупном размере будут судить жительницу Удмуртии

В Удмуртии завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, за организацию деятельности кредитно-потребительского кооператива (КПК) будут судить жительницу Ижевска 1977 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина открыла в 22 регионах страны филиалы КПК, которые действовали по принципу финансовой пирамиды: от граждан принимали вклады и заключали договоры с условием возврата взноса с процентами за их пользование. Но по факту пайщикам выплачивали только проценты по вкладам, без возврата вложенных денег. Полученные средства женщина владывала в подконтрольные микрофинансовые компании.

Деятельность организации длилась с 2012 по 2017 год. Следствием установлены 950 потерпевших, которые в общей сумме потеряли более 420 млн руб.

Объем уголовного дела составил 351 том, проведены 62 судебные экспертизы, обыски и допросы. Судом на имущество обвиняемой (10 земельных участков, 2 квартиры, коттедж и автомобиль) наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.