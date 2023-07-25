УФАС выдало предупреждение юридической компании c «офисами в 300 городах»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области увидело признаки недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Бизнес-юрист», которое не предоставило по запросу УФАС доказательства достоверности ряда сведений, опубликованных на сайте юридической компании и в социальной сети.

В частности, речь идет об информации о количестве офисов («400 офисов в России и других странах», «офисы в 300 городах» и т.д.), о численности сотрудников («700 опытных юристов в штате», «750 юристов», «1000 штатных юристов»), о количестве судебных актов по процедуре банкротства («2500 успешных банкротств», «свыше 30 000 выигранных дел»).

Также в компании заявляли о гарантиях списания долгов: «если не спишем долг – выплатим его за вас», «”Бизнес-юрист” – гарант вашей финансовой свободы» и т. д.

«В своем предупреждении Челябинское УФАС России указало, что действия ООО “Бизнес-юрист” могут противоречить требованиям законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а также направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности»,- говорится в сообщении антимонопольной службы.

Если компания не исполнит требования УФАС, в отношении нее будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, добавляют в ведомстве.