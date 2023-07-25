Игрок «Урала» Лука Цулукидзе уходит в аренду тбилисскому «Динамо»

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Лука Цулукидзе продолжит сезон в аренде у «Динамо» (Тбилиси), сообщила пресс-служба уральского клуба. Арендное соглашение рассчитано на полгода.

19-летний футболист пришел в «Урал» в феврале 2022 года. В марте был арендован грузинским «Сабуртало», откуда вернулся летом прошлого года. За уральский клуб он сыграл 1 матч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тыс. евро.

Ранее в волгоградский «Ротор» на правах аренды перешел полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Урал» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. С тремя очками он занимает 7 место в чемпионате России.

Виталий Красиков

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