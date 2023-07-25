«Экология региона» намерена закупить малогабаритные посты контроля воздуха на 63 млн рублей

Нижегородское ГБУ «Экология региона» намерена закупить 35 малогабаритных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха. Объявление о закупке размещено на официальном портале госзаукпок. Максимальная стоимость контракта составляет 63 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Организатором закупки выступает «Центр размещения заказов Нижегородской области». Прием заявок на участие в конкурсе завершится 1 августа, поставщик будет определен 3 августа.

Закупаемое оборудование необходимо для непрерывного автоматического сбора данных о состоянии атмосферного воздуха в контрольных точках и содержании в нем диоксидов серы и азота, сероводорода и монооксида углерода.

В конкурсной документации к закупке отмечается, что программное обеспечение постов контроля погадает под действие постановления правительства РФ, которое ограничивает закупки иностранного оборудования для государственных и муниципальных нужд. Поэтому «Экология региона» за подписью директора Максима Левина подготовила обоснование, в котором говорится, что при данной закупке соблюсти этот запрет невозможно. В документе, в частности, отмечается, что разрешенное для закупок программное обеспечение не подходит для приобретаемых малогабаритных постов контроля по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам.

Андрей Репин