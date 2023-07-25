В Удмуртии по маршруту Сарапул — Аэропорт — Ижевск запустят рейсы автобуса

С 31 июля по маршруту Сарапул — Аэропорт — Центральная площадь Ижевска запустят брендированный автобус. Об этом в Telegram сообщил директор аэропорта столицы Удмуртии и АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Стоимость поездки в любом направлении фиксирована и составит 350 руб., багаж — бесплатно. На борту микроавтобуса можно будет пройти регистрацию на рейс.

Рейсы «Аэропорт Экспресса» подстроены под прилет и вылет самолетов «Ижавиа». Автобус будет доставлять к вылетам в Москву, Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды. По прилету из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга также будут организованы рейсы автобуса.