Татарстан получит 177 млн рублей на создание и развитие пляжей

В этом году в Татарстане на создание и развитие пляжей выделят 177 млн руб. Об этом на пресс-конференции сказал глава госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из общей суммы 143 млн руб. выделят из бюджета РФ.

«По итогам конкурса поддержку получили 14 предпринимателей, сейчас идет второй этап конкурса, на котором мы принимаем заявки, чтобы оставшиеся средства мы смогли реализовать и выдать предпринимателям»,— отметил господин Иванов.

Выделенные деньги потратят на установку мусорных урн, зонтиков, душевных кабинок, лежаков. Кроме того, средства могут выделять на создание спасательных постов и пунктов медпомощи.

"Ъ-Казань"