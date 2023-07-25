Челябинский депутат Госдумы получил благодарность от президента РФ

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов получил благодарность президента РФ Владимира Путина за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Награды мне, как и многим моим уважаемым коллегам, вручал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин»,— написал Станислав Наумов.

Станислав Наумов был избран депутатом Госдумы восьмого созыва по партийному списку ЛДПР. В парламенте занимает пост заместителя председателя комитета по экономической политике.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте