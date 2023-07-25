На Ямале планируют увеличить объемы производства продукции из рыбы и мяса оленей до 430 тонн

В 2024 году предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут увеличить объемы производства готовой продукции из рыбы и мяса оленей до 430 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Для этого власти Ямала поможет организациям в модернизации оборудования и рабочих помещений.

В следующем году в округе откроются новые рыбоперерабатывающие цехи общей площадью 460 кв. м. в Салехарде и Надыме. В поселках Тазовский и Харп запустят обновленные производственные комплексы и холодильные склады для изготовления продукции из мяса северного оленя.

В будущем у окружных производителей также появится возможность нарастить полуфабрикатов для приготовления пищи в больницы, детские сады и школы Ямала. Кроме того, увеличение объемов выпускаемой продукции должно положительно сказаться на ее экспорт в другие регионы страны.

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