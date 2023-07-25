Экс-главу отдела МВД по Челябинской области оставили под арестом

Челябинский областной суд оставил в силе продление срока содержания под стражей бывшему начальнику отдела собственной безопасности ГУ МВД по региону Артему Шумкову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Он останется в СИЗО до 2 октября, сообщают в суде.

Сторона защиты в апелляции просила смягчить Артему Шумкову меру пресечения до домашнего ареста либо запрета определенных действий. Гособвинитель просил оставить постановление суда первой инстанции без изменения.

Артема Шумкова в мае этого года задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и ГУ МВД. Ему вменяют три эпизода получения взяток в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«Сотрудник, совершивший порочащий честь и достоинство поступок, уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В региональном главке неоднократно подчеркивали, что проводят системную работу по исключению из рядов МВД подобных людей»,— комментируют в ГУ МВД по Челябинской области.

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