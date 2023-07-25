В столице Удмуртии завершили ремонт участка улицы Новоажимова

Сегодня, 25 июля в Ижевске прошла приемка отремонтированного участка на ул. Новоажимова. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

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На улице Новоажимова на участке от ул. 12-я до ул. 8-я, протяженностью почти 600 м, дорожники отфрезеровали старый асфальт, уложили два слоя асфальтобетона и частично заменили бордюрные камни. Также установили ограждения, провели планировку газонов и построили новые тротуары с обеих сторон дороги.

На остановке «Металлкомплект» по ходу в городок Строителей обустроили заездную площадку для общественного транспорта и обновили посадочную территорию. Ремонт вышел в 39,5 млн руб., работы завершили раньше срока.

«Ремонт этого участка проведен с учетом требований доступной среды. Подрядчик прислушивается к потребностям людей с особенностями здоровья. Появились пологие удобные пандусы как для подъема маломобильных групп населения, так и для мам с колясками и пожилых людей. Хорошо, что на тротуарах уложена тактильная плитка для слабовидящих людей»,— прокомментировала член Общественной палаты Ижевска Анастасия Карманова.

При этом во время приемки возникли замечания к подрядчику. Отмечено, что съезд на тротуаре рядом с остановкой «Ул. Новоажимова» по ходу движения в городок Строителей необходимо сделать более пологим. Подрядчик заверил, что устранит недочеты до конца строительного сезона.

Также в Ижевске завершился ремонт на участке по ул. 10 лет Октября. На территории по северной стороне от дома 55/1 по ул. 10 лет Октября до ул. Удмуртской, и ул. Ленина, от Карлутской набережной до ул. Воровского обновили асфальт. На перекрестках улиц Ленина-Воровского и Ленина-Орджоникидзе заасфальтировали межрельсовое пространство, а на трамвайной остановке «Ул. Воровского» обустроили посадочные площадки.

На ул. И. Закирова, уд. Ярославского и на пер. Ястребовский ремонтные работы продолжаются.