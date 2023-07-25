X5 Group планирует открыть первые дискаунтеры «Чижик» в Ростовской области в 2023 году

Торговая компания X5 Retail Group планирует открыть первые магазины в формате дискаунтера «Чижик» в Ростовской области и Краснодарском крае в 2023 году, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Планы по развитию включают в себя выход в Ростовскую область и Краснодарский край «жесткого дискаунтера» «Чижик», открытие первых магазинов которого ожидается до конца лета», — цитирует издание ответ компании.

Также отмечается, что в трех южных регионах — на Дону, Кубани и Ставрополье — компания создаст более 3 тыс. новых рабочих мест. Количество новых магазинов увеличится со 100 до 350. Объем инвестиций в компании не уточнили.

X5 Retail Group — это российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Компания занимает 13,2% на рынке продуктовой розницы в России. Выручка группы в 2022 году составила 2 605 млрд руб.

Анастасия Назарова